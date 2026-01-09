  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu tuzağa sakın düşmeyin! ROKETSAN adıyla inanılmaz sahtekârlık Yurt dışı tatiline izin zorunluluğu! CHP’den ‘daha fazla rezil olmayalım’ yasağı Kolombiya liderinden çarpıcı çıkış: ABD tehdidi artık gerçek Tanju duayı abartınca Bolu’ya felaket getirmiş! 1.5 metrelik kar yağışını kendi duasına bağladı Bakan Kacır: Dev bir etkinliğe imza atacağız Dünya uzayı Türkiye'den izleyecek İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti!
Yerel Tarsus’ta maganda operasyonu! Ölümle dans eden motosikletlilere jandarmadan ağır darbe!
Yerel

Tarsus’ta maganda operasyonu! Ölümle dans eden motosikletlilere jandarmadan ağır darbe!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolları adeta oyun parkına çeviren ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletli magandalar, jandarma ekiplerinin radarına takıldı! Ters yönde hızla ilerleyerek trafiği birbirine katan ve üstüne bir de akrobatik hareketlerle şov yapmaya kalkan 3 sürücü, düzenlenen şok baskınla kıskıvrak yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ters yönde giden ve akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüleri jandarmaya yakalandı. 3 sürücüye 30 bin 734 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tarsus ilçemizde 3 motosiklet sürücüsünün yol üzerinde ters yönde ilerleyerek ve akrobatik hareketler yaparak hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliklerini tehlikeye attığı görülmüştür. Mersin İl Jandarma Komutanlığımız Trafik Jandarması ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda motosikletlerin tescil plakaları tespit edilmiştir. Tespiti yapılan tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 30 bin 734 TL cezai işlem uygulanmıştır. Mersin'imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.

ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar
ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar

Aktüel

ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar

Otobüs daha 1 metre gitmeden kaza yaptı: Şoför öldü, muavin yaralandı
Otobüs daha 1 metre gitmeden kaza yaptı: Şoför öldü, muavin yaralandı

Gündem

Otobüs daha 1 metre gitmeden kaza yaptı: Şoför öldü, muavin yaralandı

179 kişi ölmüştü! Kazadan 1 yıl sonra sunulan rapor herkesi şok etti
179 kişi ölmüştü! Kazadan 1 yıl sonra sunulan rapor herkesi şok etti

Dünya

179 kişi ölmüştü! Kazadan 1 yıl sonra sunulan rapor herkesi şok etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23