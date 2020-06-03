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Aktüel

Tarsus’da 251 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, 251 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:31:02 -
Tarsus’da 251 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, 251 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösebalcı ile Karsavran mahallelerinde 2 şüpheli şahsın evlerinin bahçesinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 251 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Gözaltına alınan 2 kişi, kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Öte yandan, Yunusoğlu Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahsı takibe alan ekipler, kontrol noktasında şahısları durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada beyaz kağıda sarılı vaziyette 10 gram eroin ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, kan, idrar örneği ve parmak izinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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