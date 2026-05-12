Tarlada korkunç görüntü! Ceset bulundu

Uşak’ta tarlada bulunan bir erkek cesedi, bölgede hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Kemalöz Mahallesi yakınlarında arazide hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbar sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, boğaz kısmında kesik bulunduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu tespit edildi.

G.A'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.