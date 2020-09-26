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Aktüel Tarımsal verimi "güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı"yla artıracaklar
Aktüel

Tarımsal verimi "güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı"yla artıracaklar

Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, tarımın katma değerini arttırmak için geliştirdikleri güneş enerjisiyle çalışan tarımsal otomasyon aracını TEKNOFEST'te tanıttı - Öğrencilerin tasarladıkları araç, toprak üzerinde gezerek sensörleri vasıtasıyla toprağın nemi, kalitesi, hangi ürünün burada daha fazla verim verebileceği gibi bilgileri topluyor - Takım kaptanı Yakup Ablak: - "Cihazımız, üzerinde bulunan sensör istasyonu aracılığıyla topraktan aldığı verileri mobil uygulamamız aracılığıyla çiftçiye iletiyor ve bunu yaparken aynı zamanda konumu baz alarak haritalandırma oluşturuyor. Aldığımız verilerle de çiftçinin en verimli şekilde hasat almasını sağlamak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:08:38 -
Tarımsal verimi "güneş enerjisiyle çalışan otomasyon aracı"yla artıracaklar

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Tarımın katma değerini ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için teknolojik çözüm geliştiren Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, TEKNOFEST'te projelerini tanıttı.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'te gençlerin yaptığı birbirinden ilginç projeler ve tasarımlar dikkati çekiyor. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri de tarımsal üretimi artırmak için güneş enerjisiyle çalışan otomasyon araçlarıyla stantları gezenlerin ilgisini çekiyor. Öğrencilerin tasarladıkları ve uzaktan kumandayla idare edilebilen araç, toprak üzerinde gezerek sensörleri vasıtasıyla toprağın nemi, kalitesi, hangi ürünün burada daha fazla verim verebileceği gibi bilgileri topluyor.

Projeleri hakkında bilgi veren takım kaptanı Yakup Ablak, AA muhabirine, ülkenin katma değerini arttırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını, geliştirdikleri araçla çevre ve enerji kategorisinde finale kaldıklarını söyledi.

Araç çalışmalarına 6 ay önce Avrupa'da gördükleri yüksek verimliliğe sahip arazilerden yola çıkarak başladıklarını anlatan Ablak, projelerinde yapay zeka ve otonom sistemlerini, yakıt olarak da güneş enerjisi kullandıklarını belirtti.

Ablak, Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın olduğunu, kendilerinin de bunu Türkiye'de yaygınlaştırmak için "güneş enerjisiyle çalışan tarımsal otomasyon aracı" tasarladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cihazımız, üzerinde bulunan sensör istasyonu aracılığıyla topraktan aldığı verileri mobil uygulamamız aracılığıyla çiftçiye iletiyor ve bunu yaparken aynı zamanda konumu baz alarak haritalandırma oluşturuyor. Gördüğünüz gibi haritalarda toprağın ne kadar verim olduğunu uydu aracılığıyla da açık kaynak kodlu görüntülemelerle veri alıyoruz. Aldığımız verilerle de çiftçinin en verimli şekilde hasat almasını sağlamak istiyoruz. Bunu yaparken de tamamen yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak yakıt konusunda masraflarını düşürmeye çalışıyoruz. Aracımız geliştirilmeye çok açık. Üzerinde ilaç püskürtme gibi sistemler var. Gömülü sistem teknolojilerini kullanarak iCould'a bağlayarak küresel seviyede bilgi paylaşımına da dönüştürmeyi düşünüyoruz."

- "Katma değeri yüksek ihracat ürünü çıkarmaya çalışıyoruz"

Geliştirdikleri araç sayesinde Van'da yapılan tarımın İstanbul'da da kontrol edilebileceğine dikkati çeken Ablak, "Bulut ağı sayesinde bunu sağlamayı düşünüyoruz. Tarım alanında yapılacak yapay zeka çalışmaları için elimizde belli dataların olması lazım. Bu dataları da aracımızın topraktan yeterli seviyede alacağını düşünüyoruz. Açık kaynak kodlu ve katma değeri yüksek ihracat ürünü çıkaramaya çalışıyoruz. Umarım vatanımıza, milletimize hayırlı bir proje olur." diye konuştu.


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