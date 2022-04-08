Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı?

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemeleriniçiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.” diyerek müjdeyi verdi. Peki tarım destek ödemeleri yattı mı? Tarım destek ödemesi ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

150 Milyon liralık destek şu şekilde dağıtılacak:

- Hububat - Baklagil ve Dane Mısır desteği 127 milyon 810 bin 865 TL

- Bombus arısı kullanım desteği 10 milyon 364 bin 460 TL

- Serftirikalı fidan kullanım desteği 2 milyon 235 bin 556 TL

- Kırsal kalkınma desteği 9 milyon 756 bin 242 TL