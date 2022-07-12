Tarımın ihracattaki payı yüzde 13 oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye’nin ihracatı, bu yılın ilk yarısında 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 125 milyar 863 milyon dolara yükseldi. Küresel çapta gıda sıkıntılarının yaşandığı bir ortamda güçlü performansına devam eden tarım grubu, 16 milyar 462 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-haziran ihracatına imza attı. Türkiye’nin tarım ihracatı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artarken, toplam ihracattan yüzde 13,1 pay aldı.

Tarım sektörü, ocak-haziran döneminde 5 sektörle rekora koştu. Söz konusu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 5 milyar 446 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 1 milyar 153 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 755 milyon 880 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2 milyar 52 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 4 milyar 122 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran dış satımını yaptı. İlk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 31,5, meyve sebze mamulleri yüzde 23,3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 10,6, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 33,9, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 28,5 artış kaydetti.