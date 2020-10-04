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Ekonomi Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız
Ekonomi

Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin her alanda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 08:39:00 -
Tarımda başa güreşiyoruz! Avrupa’da birinciyiz, dünyada ilk 10’dayız

Pakdemirli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği iş birliği ve güç birliği sayesinde tarımsal hasılamız, son 2 yılda yüzde 45 artarak 275 milyar liraya çıktı. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa’da lider olup dünyada ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu. Çiftçimiz emek, Cenab-ı Allah da bereket verdi. Böylece hamdolsun ülkemiz tarımında son 18 yılda çok önemli başarılar elde edildi, ediliyor da” dedi. Pakdemirli, baraj inşaatlarının ise son sürat devam ettiğini belirtti. Ayrıca “Bir damla suyumuzun dahi boşa akmaması ve kaynaklarımızın değerlendirilmesi adına son 18 yılda 585 baraj yaptık. Bu, bir rekordur ve Cumhuriyet’in ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır” açıklamasında bulundu. Pakdemirli, dün devreye alınan Reyhanlı Barajı’nın da Hatay ve Türkiye için hayati önem taşıdığını dile getirdi.

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