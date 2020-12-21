Tarım yasalarını protesto eden Hint çiftçiler açlık grevine başladı

ANKARA (AA) - Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler açlık grevine gitti.

The Times Of India'nın haberine göre, protestocu çiftçiler, tüm gösteri noktalarında gruplar halinde gidecekleri açlık grevini bugün 11 kişiyle başlattı.

Protestocu çiftçilerin lideri Yogendra Yadav, üç tarım yasasının kaldırılması yönündeki talepleri konusunda baskı oluşturmak amacıyla açlık grevine gittiklerini söyledi.

Yeni tarım yasalarını mahsul fiyatlarını düşüreceğini ve kazançlarını azaltacağını dile getiren binlerce çiftçi, Haryana ve Uttar Pradeş eyaletlerini Yeni Delhi'ye bağlayan otoyol başta olmak üzere başkentin birçok sınır noktasında dört haftadır kamp kurmuş durumda.

Günlük ihtiyaçlarını otoyol kenarına çektikleri kamyonlarda karşılayan ve açık havada uyuyan çiftçiler, hükümet yeni tarım yasalarını geri çekene kadar gösterilerine devam edeceklerini açıklamıştı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi hükümete protestocu çiftçilerle yeniden diyalog kurmak için yeni tarım yasalarının uygulanmasını ertelemesini tavsiye etmişti.

- Yeni tarım yasaları

Hindistan'da protestolarına eylül ayında başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti. Yol üzerindeki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti. Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının, kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümeti, parlamentoda eylül ayında kabul edilen yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Modi, çiftçilerin eylemlerini başkente taşıması üzerine Uttar Pradeş eyaletinde düzenlediği mitingde, çiftçilerin muhalefet partileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ve yeni yasaların, çiftçilerin yararına olduğunu söylemişti.

Hindistan'da muhalefet partileri ve Modi'nin bazı müttefikleri, yasaların çiftçi karşıtı olduğunu belirtiyor. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019 yıllarında 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.







