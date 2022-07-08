Tarım Ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Çifti destek paraları hesaba yattı mı?
Tarım Ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri bayram öncesi yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Arefe günü olması hasebiyle binlerce çiftçi iyi tarım uygulama desteği başta olmak üzere , organik tarım desteği, kırsal kalkınma desteği, yağlı tohum desteği, uzman eler proje destek ödemelerinin ne zaman yatacağı sorgulanıyordu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi destek ödemelerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.
Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarımsal Destek Ödemeleri'nin bugün saat 13:00 itibariyle hesaplara geçeceğini söyledi. Bakan Kirişci "181 milyon 196 bin 661 TL’lik Tarımsal Destek Ödemelerini bugün 13.00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
İyi Tarım Uygulamaları Desteği 70 milyon 762 bin 258 lira, Organik Tarım Desteği 53 milyon 42 bin 441 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 37 milyon 589 bin 363 lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği 8 milyon 205 bin 99 lira, Ar-Ge Proje Desteği 6 milyon 769 bin 694 lira, Uzman Eller Proje Desteği 4 milyon 827 bin 806 lira olarak hesaplara geçecek.