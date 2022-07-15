Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı iş ilanları: Orman Bakanlığı hangi ilde alım yapıyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir, Çanakkale, Trabzon’da sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanan iş ilanında şu ifadelere yer verildi: Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere pozisyon adı, pozisyon sayıları ve başvuru nitelikleri belirtilen kadrolara uygulamalı sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları

1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının

1. Türk Vatandaşı olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.(Değişik: 23/1/2008-5728/317 Md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibarıyla;

1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için istenen belgeler

2. Başvuru sırasında istenecek belgeler;

a) Diploma aslı ya da noter onaylı sureti

b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c) 4 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)

d) Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınabilir)

e) Askerlik Durum Belgesi (E-Devletten alınabilir)

f) Tam Teşekküllü bir hastaneden alınacak “Denizde çalışabilir ibareli” Sağlık Kurulu Raporu (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

g) Gemi Adamı Belgelerinin aslı ya da onaylı fotokopisi en az Sınırlı Kaptan Belgesine sahip olmak

h) Telsiz Cihazını Kullanma Yeterlilik Belgesi

i) İletişim Bilgileri

j) Tercihen Profesyonel Dalgıç Belgesi (Bu belge başvuru için zorunlu olmayıp, eşit puan durumunda Profesyonel Dalgıç Belgesi olan tercih edilecektir.)

Tarım ve Orman Bakanlığı alımı başvuruları ne zaman?

1. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısında ve Tarım ve Orman Bakanlığının web sayfasında alım ilanının yayınlanmasını müteakip, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 04.07.2022 tarihinden 20.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm iş ilanları için tıklayın