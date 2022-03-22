Tarım ve Orman Bakanlığı OGM ve DSİ personel alımı var mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı; taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapacak. OGM ve DSİ alımlarına ilişkin son dakika müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. FuatOktay: "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımları hangi branşlarda?

Kadro dağılımına ilişkin de konuşan Oktay, "Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru, laborant, biyolog, sağlık teknikeri, güvenlik görevlisi gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere alınacak bu personellerimizin bakanlığımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Eski Bakan Bekir Pakdemirli, 5 bin yangın işçisi istihdam edileceğini duyurmuştu. OGM personel alımına ilişkin başvuru şartları da merak ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımlarına başvuru nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları Bakanlık tarafından yayımlanacak personel alımı ilanının ardından başlayacak. OGM personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı. İlan yayınlandığı zaman başvuru yapmak isteyen adaylar ürkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) online şubesi esube.iskur.gov.tr adresindeki Açık İş İlanları sekmesinden OGM personel alımı için başvuru yapabilecek.

OGM başvuru şartları neler?

1. Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.