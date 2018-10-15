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Tarım Kredi’den 100 üründe yüzde 10 indirim

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” kapsamında 100 üründe yüzde 10 indirime gidildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:06
Tarım Kredi’den 100 üründe yüzde 10 indirim

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” kapsamında 100 üründe yüzde 10 indirime gittiklerini söyledi. GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Poyraz, “Şu anda hemen hemen tüm şirketlerimizde hatta sigorta şirketimizdeki ürünlerimiz de dahil olmak üzere fiyatlarımızı yaklaşık yüzde 10 civarında aşağı çektik. Enflasyonla mücadele kapsamında 100 ürünümüzde fiyatları yüzde 10 indirdik. Ürün çeşitlendirmesi anlamında baktığımız zaman da bir tarafta GÜBRETAŞ’ın yüzde 15’e varan indirimin yanı sıra özellikle toz ve organik gübrelerde yüzde 10’a yakın indirim yaptık” dedi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:06
  1. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
  2. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
  3. GÜBRETAŞ

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