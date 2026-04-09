Tarım Kredi KOOP Market: Üretici ile Tüketici Buluşturan Ekosistem

Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesinde faaliyet gösteren KOOP Market, 2025 yılı itibarıyla 66,4 milyar TL ciroya ulaşırken, son beş yılda yaklaşık 5000 satış noktasına çıkarak Türkiye genelinde yaygın bir perakende ağı oluşturdu. Toplamda yaklaşık 11 milyar TL yatırım ile desteklenen bu büyüme; mağaza ağı, lojistik altyapı ve tedarik zincirine yapılan yatırımlarla şekillendi. Şirket, 2026 yılı için 100 milyar TL ciro hedefi ile büyütmeyi planlıyor.

“Odağımız fiyat değil, denge”

KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan, modelin klasik perakende yaklaşımından farklı bir noktada konumlandığını belirtti. “Bizim modelimiz yalnızca raf fiyatı üzerinden rekabet eden bir yapı değil. Üretici ile tüketici arasında doğrudan dengenin kurulduğu bir ekosistemdir. Bu sayede hem üreticinin emeği değer buluyor hem de tüketici daha erişilebilir fiyatlarla ürüne ulaşabiliyor.”

Bu yapı sayesinde aracı maliyetlerinin minimize edildiğini belirten Kozan, maliyet kontrolü ile birlikte gıda zincirinde daha dengeli bir sistem kurulduğunu ifade etti.

Tüketici satın alma dinamikleri dönüşüyor

2025 yılında perakende tarafında büyüme devam ederken, artan maliyetler ve fiyat baskısı sektörün dengelenme sürecine girdiğini gösterdi. Bu dönemde tüketici davranışlarında daha seçici, temel ihtiyaç odaklı ve fiyat hassasiyeti yüksek bir yaklaşım öne çıkarken, kampanya ve indirim odaklı alışveriş belirleyici hale geldi.

KOOP Market Genel Müdürü Orhan Kozan ise bu sürece ilişkin değerlendirmesinde, “Böyle dönemlerde sürdürülebilir olan yapılar, yalnızca fiyatla değil sistemle fark yaratabilenler. Biz üretimden başlayan modelimizle bu dengeyi sağlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ramazan’da fiyat sabitleme ve ESK iş birliğiyle geniş erişim

KOOP Market, Ramazan ayında temel gıda ürünlerinde fiyatları sabitleyerek ve kampanyalarla tüketicinin yanında yer aldı. Ramazan döneminde artan satış hacmi, ürün çeşitliliği ve müşteri sayısındaki yükseliş, bu yaklaşımın sahada karşılık bulduğunu ortaya koydu. Doğrudan çiftçiden temin edilen ürünlerin, Tarım Kredi bünyesindeki et, süt, bakliyat ve yağ fabrikalarında işlenerek aracı olmadan tüketiciye ulaştırılması; hem fiyat erişilebilirliğini destekledi hem de enflasyonla mücadeleye katkı sağladı.

Ramazan öncesinde Et ve Süt Kurumu ile hayata geçirilen iş birliği kapsamında, ESK’nın 15 et kombinasında üretilen ürünler Türkiye genelinde 81 ildeki KOOP Market noktalarında tüketicilere sunularak yaklaşık 1.400.000 haneye ulaştırıldı. Donuk et ürünleri olarak satışa sunulan ürünler, uygun fiyat avantajı ve soğuk zincir güvencesiyle tüketiciyle buluşurken, bir yıllık raf ömrü sayesinde güvenli şekilde saklanabilir hale getirildi. Bu ürünlerin yıl boyunca KOOP Market raflarında yer almaya devam etmesiyle, uygun fiyatlı ve güvenilir gıda erişimi süreklilik kazandı.

KOOP Market, doğrudan üretimden tüketime uzanan bu yapısıyla, tüketiciye en iyi ürünü en uygun koşullarda sunma yaklaşımını sürdürürken, satış noktalarını artırarak erişim ağını genişletmeye devam ediyor.

Her satış üretime geri dönen bir değer

KOOP Market’in yaklaşımının yalnızca ticari büyüme ile sınırlı olmadığını belirten Kozan, modelin üretim tarafına doğrudan katkı sağladığını vurguladı. “Bu sistemde her satış aslında üretime geri dönen bir değer. KOOP Market bu yönüyle sadece bir perakende zinciri değil, Türkiye’nin gıda dengesine katkı sağlayan bir yapı.”