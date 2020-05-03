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Aktüel

Tarım işçilerine yatak ve yorgan yardımı

Adana’yı etkisi altına alan aşırı yağışlar nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine 500 adet yatak ve battaniye yardımı AFAD ekipleri tarafından yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:18:14 -
Tarım işçilerine yatak ve yorgan yardımı

Adana’yı etkisi altına alan aşırı yağışlar nedeniyle mağdur olan tarım işçilerine 500 adet yatak ve battaniye yardımı AFAD ekipleri tarafından yapıldı.


Yapılan yardımlarla ilgili bir açıklama yapan Vali Demirtaş, “Dün ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşulları sonucunda İncirlik çadır alanındaki tarım işçilerimizin zorda kalması üzerine ekiplerimiz gece saatlerinde bölgeye giderek işçilerimizi daha uygun olan alanlara yerleştirdiler. Kentimizi etkileyen olumsuz hava koşullarının neden olduğu mağduriyetleri en aza indirmek için görevimizin başındayız. Zor durumda olan tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.


Vali Demirtaş, yağışın etkilediği alanlardaki çadırların da daha uygun alanlara taşındığını kaydetti.

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