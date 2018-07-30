Tarık Çamdal'a flaş talip! İşte yeni adresi
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın 'kendine takım bul' dediği Tarık Çamdal'ı gündemine aldı.30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:44
Transfere hız veren Yeni Malatyaspor, hücum hattını güçlendirmek için Bursaspor’dan ayrılan Sercan Yıldırım’ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, sağ bek bölgesi için de çalışmalara başladı. Sarı- Kırmızılılar, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal’ı listesine aldı.
Galatasaray cephesi transferde her türlü kolaylığı sağlayacağını belirtirken, Tarık’ın 1.6 milyon Euro’luk maaşı Malatyaspor’u düşündürüyor.
26 yaşındaki futbolcu, maaşında indirime giderse transfer gerçekleşebilir.
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