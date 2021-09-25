Tarihte Bugün: Yassıada’da tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın intihar girişiminde bulunması

Bayar kendi deyimiyle ‘Rejimin azat kabul etmez’ kullarından biridir. Hilmi Uran bu vakıayı şöyle anlatır: Celal Bayar, aynı zamanda Atatürk inkılaplarını kastederek, ‘Rejimin azat kabul etmez’ kulları olduğu taahhüdünde bulunmuştu. (Uran,2007:272)



Bayar, Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer almış, 14 Mayıs 1950’deki seçim zaferinin ardından Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.



Celal Bayar, 27 Mayıs 1960’daki askeri darbenin ardından Yassıada’da hapsedilenler arasındaydı. Bayar, 26 Eylül 1960 gecesi kaldığı hücresinde kement şekline getirdiği kemerini tam boynuna geçirmişken, nöbetçi teğmen müdahale etti ve son anda kurtarıldı. İddialara göre o gün subayların alay etmelerine ve gülmelerine içerlemişti. Son anda kurtarılan Bayar, ayıldığında ise “Bize Yeşilçam oyuncuları gibi film çevirttiler, bu revay-ı hak mıydı bu?” diyerek isyanını dile getirmişti.

25 Eylül 2017: Kuzey Irak’ta Ayrılma Referandumu

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesud Barzani özellikle Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen referanduma gitti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Irak’tan ayrılmak için düzenlediği referandumda yüzde 92 oranında evet çıktı.