Tarihin ilk döküm kalıbı tarihi kazılarda ortaya çıktı

Düzce Belediyesi tarafından, Konuralp bölgesinde devam eden Antik Tiyatro kazılarında, binlerce yıllık ve tarihin ilk döküm kalıpları olduğu tahmin edilen eser gün yüzüne çıkartıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile kazı çalışmalarının 12 aya çıkarılması ile birlikte hızlanan kazı çalışmalarında heyecan verice gelişmeler yaşanıyor. Konuralp Antik kentinin içinde barındırdığı tarih ve medeniyetlerin izleri yoğun çalışmalar sonucunda tek tek ortaya çıkıyor.

Kısa süre önce Roma dönemini yansıtan Akantüs yaprakları, yumurta ok silmeleri ve Medusa başı bezemelerinin yer aldığı alın parçalarının çıkarıldığı kazı çalışmalarında, bu kez binlerce yıldır toprağın altında bulunan madeni döküm kalıpları yeryüzüne çıkartıldı.

Döküm kalıplarının bulunması kazı ekibine büyük heyecan yaşatırken, üzerinde bronz aplik bir parçanın da olduğu madeni kalıpların, hangi döneme ait olduğu arkeologlar tarafından araştırılıyor.