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Aktüel Tarihi surlardaki kule alev alev yandı
Aktüel

Tarihi surlardaki kule alev alev yandı

Fatih’te tarihi surlardaki bir kulede yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 17:08:00 - 2022-10-02 17:08:13

Alınan bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi'nde Fetihkapı Tramvay durağı karşısındaki tarihi surda bir kulede yangın çıktı.

Çıkış sebebi belirlenmeyen yangın, kısa sürede kulenin tamamını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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