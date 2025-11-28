  • İSTANBUL
Aktüel

"Tarihi medresemiz, Şehir Akademisi kimliğiyle yeniden hayat bulacak"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın girişimleriyle özel mülkiyet statüsünden çıkarılarak yeniden millete kazandırılan, Kayseri’nin ilk medresesi olma özelliğini taşıyan 1193 tarihli Hoca Hasan Medresesi’nde kazı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Medresemiz, restorasyon çalışmalarıyla bir kültür hazinesine dönüşecek ve Şehir Akademisi olacak” dedi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı Müze Müdürlüğü denetiminde sürdürülen çalışmalar belli bir aşamaya gelirken, Başkan Çolakbayrakdar sahada incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, hedeflerinin yılsonuna kadar kazı sürecini tamamlamak olduğunu belirterek, “Bizim için en büyük görevlerden biri, ecdadımızın bize bıraktığı kültürel mirası aslına uygun bir şekilde yeniden ayağa kaldırmaktır. Hoca Hasan Medresesi, sadece bir yapı değil; bu şehirde yaşayanların kimliğini, tarihini ve medeniyetini yansıtan çok önemli bir değerdir. Yılsonuna kadar kazı çalışmalarını tamamlayarak yapının izlerini ve sınırlarını netleştirmeyi hedefliyoruz. Ardından restorasyon projelerimizi başlatacağız. Şu anda planladığımız takvim doğrultusunda çalışmalarımız sağlıklı bir şekilde ilerliyor” İfadelerine yer verdi.

