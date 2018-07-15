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Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde başpehlivan belli oldu!

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı, finalde rakibi Şaban Yılmaz'ı yenen Orhan Okulu oldu.

15 Temmuz 2018 Pazar 18:39
Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde başpehlivan belli oldu!

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde, Serhat Balcı'yı eleyen Orhan Okulu ile Ali Gürbüz'ü deviren Şaban Yılmaz karşı karşıya geldi. Kazanan Orhan Okulu oldu.

FİNALE NASIL YÜKSELDİLER?

Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, baş boyu yarı final kura çekimi sonucunda Şaban Yılmaz, Ali Gürbüz'le, Orhan Okulu da Serhat Balcı'yla eşleşti. Baş cazgırlar Şükrü Kayabaş ve "Pele" lakaplı Mehmet Tura'nın manileriyle coşturduğu tribünleri peşrevleriyle selamlayan pehlivanlar, ardından yarı finalde güreşe tutuştu.

Sert el enselere sahne olan Orhan Okulu-Serhat Balcı müsabakasında iki pehlivan da sık sık hakem tarafından uyarıldı. Sert geçen mücadelede Serhat Balcı dudağından yaralandı. Ara verilen karşılaşma, Serhat Balcı'nın sağlık ekiplerince tedavisi sonrası devam etti.


Pehlivanlar normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamayınca, puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde Serhat Balcı pasif güreştiği gerekçesiyle iki ihtar aldı. Orhan Okulu, paçasını kaptığı rakibini kuleye doğru sürükledi. Yere düşürdüğü rakibinden puanı kapan Orhan Okulu, finale yükseldi.

ŞABAN YILMAZ, FİNALE KAZIĞI SÖKEREK YÜKSELMİŞTİ

Şaban Yılmaz ile Ali Gürbüz arasındaki yarı final eşleşmesi de sert geçmişti. Birbirini tartan ve dalma denemeleri yapan iki pehlivan, uzun süre bu şekilde güreşti. Ali Gürbüz, rakibi Şaban Yılmaz'ı dış kazık yan paça ile yakaladı. Ali Gürbüz'ün uzun süre ensesine bastırdığı rakibi Şaban Yılmaz, kazığı sökerek rakibinin sırtını yere getirdi. Karara itiraz edilmesi sonrası kule hakemliği görüntüleri izledi ve Şaban Yılmaz'ı galip ilan etti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 18:39
  1. Kırkpınar
  2. Başpehlivan
  3. Orhan Okulu
  4. yağlı güreş

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