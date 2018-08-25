Tarihi ilçede korkutan yangın!

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan ot yangını, tarihi yapılara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Seyir Tepe'nin alt kısmındaki otlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını bölgede bulunan tarihi yapılara ulaşmadan kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için sürekli anons yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.