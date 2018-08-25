THY - Konya
0553 313 94 23

Tarihi ilçede korkutan yangın!

Kayseri'de Talas ilçesinin Seyir Tepe mevkinde yangın çıktı. Olay yerine zamanında ulaşan itfaiye ekipleri yangının tarihi yapılara ulaşmasını önledi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:44
Tarihi ilçede korkutan yangın!

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan ot yangını, tarihi yapılara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Seyir Tepe'nin alt kısmındaki otlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını bölgede bulunan tarihi yapılara ulaşmadan kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için sürekli anons yaptı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:44
  1. Kayseri
  2. Talas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan dikkat çeken Irak kararı!
    1. İran'dan dikkat çeken Irak kararı!
    2. Ndiaye'den dikkat çeken paylaşım!
    3. Kullandığı traktörün altında kalan..
    4. Şifreli sözlerle uyuşturucu satışı!..
    5. Tüketici Mahkemesinden kritik su..
    6. Fenerbahçe Marco Fabian'ı bitirdi!..
    7. Sancaktepe'de başpehlivan Ali Gürbüz!
    8. Darp edilen engelli vatandaş yaşam..
    9. Tramplenden göğüs üstü atladı, 15..
    10. Anahtarını evde unutması pahalıya..
    11. Artık kan bulmak zor olmayacak! Kanı..
    12. Kansere karşı yerli üretim guava! Her..
    13. Papa Francis: İrlanda'da yaşananlar..
    14. Philip Cocu iddialı konuştu: Baştan..
    15. Terör bitti, Mardin halkı keyfini..
    16. Ünlü türkücü hayatını kaybetti
    17. Süleyman Soylu: Ölümlü kaza oranı..
    18. Twitter CEO'su Jack Dorsey'e şok!
    19. İran'da orman yangını: 4 kişi öldü
    20. PKK'ya havadan bomba yağdı! 2'si de..
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz