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Dünya Tarihi gelişme! İran o ülke ile normalleşiyor
Dünya

Tarihi gelişme! İran o ülke ile normalleşiyor

Avrupa Birliği girişimiyle yapılan müzakerelerde ABD ve İran arasında bir anlaşmanın yakın zamanda yapılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 17:27:00 -
Tarihi gelişme! İran o ülke ile normalleşiyor

ABD ve İran arasında AB öncülüğünde Viyana'da süren müzakereler bugün tamamlanırken anlaşmaya daha da yaklaşıldığı belirtiliyor.

Avrupa Birliği, (AB) İran ile nükleer müzakereler kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü Viyana'da tarafların henüz müzakeresi süren kısımlarda son kez görüşülmesinin planlandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ise "Viyana müzakerelerine katılan delegasyonların daha fazla istişare için Tahran'a döneceklerini" ifade etti.

Görüşmelere başkanlık etmesinin yanında İran ile ABD arasındaki yoğun diplomatik çabalara da öncülük eden AB'den yapılan açıklamada toplantının ne zaman başlayacağı belirtilmedi.

Diplomatlar, anlaşmayı canlandırmak adına son tur müzakerelerin sonuçlandırılması için bugünkü toplantının yapılacağını ve ardından görüşmelerin en az bir hafta süreyle durdurulacağını söyledi.

Müzakerelerde taraflar ilerleme kaydettiklerini, ancak halen önemli olarak tanımlanan detaylı konuları tartışma ve çözmeye çalışma sürecinde olduklarını bildirdiler.

Müzakereler, katılımcı tarafların hem ABD'nin hem de İran'ın 'Kapsamlı Eylem Planı' hükümlerine bağlılığa geri döndüğü bir çözüme, kısa sürede ulaşmayı umduğu bir zamanda gerçekleşiyor.

Ruhani: Washington ile temel sorunlar çözüldü

İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani, "Viyana'daki nükleer müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve Washington ile temel sorunların çözüldüğünü" söyledi.

ABD ve İran 2015'te nükleer müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varmış, ABD İran'a yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

Fakat Trump yönetimi 2018'de İran'ı anlaşmaya uymamakla suçlayarak, anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

Joe Biden, seçim kampanyası esnasında İran ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılacağını ve yeni bir anlaşma imzalanacağını belirtmiş, bunun üzerine İran yönetimi ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasına yönelik isteklerini gizlememişti.

İran'ı 2013'ten bu yana yöneten, pragmatist, muhafazakar ve reformcu çizgilerin ortasında yer alan İran cumhurbaşkanının görev süresi 18 Haziran 2021'de yapılacak olan İran cumhurbaşkanlığı seçimleriyle sona eriyor.

Müzakerelerin neticesindeki yeni anlaşmanın imzalanmasının Ağustos 2021'de göreve başlayacak yeni İran cumhurbaşkanı ve yeni İran hükümetine kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılan İbrahim Reisi'nin daha muhafazakar bir aday olmasının müzakereleri ve anlaşmayı ne derecede etkileyeceği ise henüz kestirilemiyor.

Kaynak: Mepa News

 

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