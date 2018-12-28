THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tarihi çınar devrildi! FIFA'dan Türk kulübüne küme düşme cezası

Türk futbolunun efsane kulüplerinden biri olan Gaziantepspor'a FIFA tarafından küme düşme cezası verildi. Tarihi kulüp yeni sezondan itibaren Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

28 Aralık 2018 Cuma 22:57
Tarihi çınar devrildi! FIFA'dan Türk kulübüne küme düşme cezası

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Hasan Şahin, kendilerine çok sayıda puan silme ve küme düşme cezası verildiğini belirterek, "Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz." dedi.

"Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz."

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün ayakta kalabilmesi için verdikleri ciddi çabaya rağmen sorunların üstesinden gelemediklerini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde FIFA Disiplin Kurulunun kendilerine 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını hatırlatan Şahin, "Şimdi yeni cezalar geldi. Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi. Yenilerinin gelip gelmeyeceğini de kestiremiyoruz. Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kulübün bulunduğu çıkmazdan kurtarılabilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini anlatan Şahin, kentin bu çabaya zaman kaybetmeden destek olması gerektiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:57
  1. Gaziantepspor
  2. FIFA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli yazar hayatını kaybetti!
    1. İsrailli yazar hayatını kaybetti!
    2. Türkiye'den Mısır'daki terör..
    3. Irak'tan Suriye sınırında ABD askeri..
    4. Tarihi çınar devrildi! FIFA'dan Türk..
    5. Kosova'dan flaş karar! İki ülkeye ek..
    6. Belçika göçmenlere şart koştu! 1..
    7. Paris'te yılbaşı önlemleri
    8. Fenerbahçe Madrid'i devirdi
    9. ABD açıkladı! O isim Türkiye'ye geliyor
    10. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    11. Halk TV'de Ekrem İmamoğlu belgeseli:..
    12. Pentagon'dan, Suriye'den "kontrollü"..
    13. O avukat hakkında suç duyurusunda..
    14. Basketbol: Toplu sonuç
    15. PTT binasını keserle soymuşlardı!..
    16. Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan..
    17. ABD helikopterleri Münbiç semalarında..
    18. Suudilerin yeni bakanından Kaşıkçı..
    19. Sudan’daki yönetim karşıtı gösteriler..
    20. Gaziantepspor'a küme düşme cezası
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"
    "Bu kafayla bir daha aday gösterilirse, Erdoğan da yanlış yapar"