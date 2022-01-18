  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tarihe ışık tutan 50 Müslüman alim, karakalem ile tanıtıldı
Aktüel

Tarihe ışık tutan 50 Müslüman alim, karakalem ile tanıtıldı

Şanlıurfa'da, birçok alanda tarihe ışık tutan 50 Müslüman bilim adamının karakalemle resimlerinin çizildiği sergi, sanat ve tarih meraklılarının beğenisine sunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 12:01:00 -
Tarihe ışık tutan 50 Müslüman alim, karakalem ile tanıtıldı

Tarihte bilime yön veren, astronomiden felsefeye, cebirden geometriye her bir dalda birbirinden kıymetli icatlar gerçekleştiren Müslüman bilim adamlarının yeni nesillere tanıtılması amacıyla Karaköprü Belediyesi ve İstanbul Esenler Belediyesi arasında iş birliği yapıldı.

Aralarında Hoca Ahmed Yesevi, Akşemseddin, Ali Kuşçu, Biruni, Evliya Çelebi ile Aziz Sancar, Fuat Sezgin ve Oktay Sinanoğlu'nun da bulunduğu 50 Müslüman bilim adamının kara kalem ile çizilen resimleri ve biyografilerinin yer aldığı sergi, "Doğunun Aklına Hakim İnsanları" (DAHİ) projesi kapsamında Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nde açıldı. Açılışa katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müslüman bilim adamlarının icatlarının bugünlere ışık tuttuğunu vurgulayan Göksu, "Çağımızda sahte kahramanları çokça okuyoruz. Bugün Y ve Z kuşağına anlatılırken esas hakikatli kahramanların üzeri örtülüyor, farklı kahramanlar üretme gayretinde olan medeniyet bozuntularını görüyoruz. Bizler kadim bir medeniyetin torunlarıyız. Eğer bizim medeniyetimizin inşa ettiği şeyler olmasaydı bugünkü icatlar olmayacaktı" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de serginin önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay