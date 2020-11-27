Targun Hatun Osman Beyle evleniyor mu? Tarihte Osman Bey, Targun Hatun ile evlenmiş mi?

Kuruluş Osman bu hafta 36. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak. Kuruluş Osman son bölüm fragmanında, Osman Bey, hem karaların hem de denizlerin feth olunacağının müjdesini verirken, Bala Hatun’un korktuğu başına geldi. Hazal Hatun’un dört gözle beklediği ve bu sadeye Bala Hatun ile Osman Bey’in arasının açık olacağına sevineceği gelişmeyi Osman Bey açıklıyor. Nikola tarafından Kayı Obası’na ajan olarak yerleştirilen Kıpçak Beyinin kızı Targun Hatun ile nişanlanacağını ilan ediyor.

Osman’ın Targun Hatun ile nişanlanacağını söylemesinden sonra izleyiciler, Targan Hatun, Osman Beyle evleniyor mu? Tarihte Osman Bey, Targun Hatun ile evlenmiş mi? sorularını sormakta.

Osman Bey’in eşleri kimler?

Osman Bey, Targun Hatun’la evlendi mi? Tarihte Osman Bey’in iki eşi bulunmaktadır. Bunlar Bala Hatun ve Malhun Hatun’dur. Tarihe bakılacak olunursa Osman Bey, Targun Hatun ile evlenmedi.