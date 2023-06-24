Tarçın çayı ile sıfır göbek: kilo üretti diyenler! Şok detay: Kiloları panikletecek, yok eden darbe
Hem sağlığımızı hem de görüntümüzü olumsuz etkileyen göbek yağlarından kurtulmak için diyet ve egzersizin yanında bazı bitkisel yöntemlerden de faydalanabiliriz. Göbek eriten bitkisel çaylar bu konuda size tam destek olacaktır. Bugün sizlere zayıflamaya etkisi kanıtlanmış tarçın ile hazırlayacağınız göbek eriten tarçın çayı tarifi vereceğiz. Kiloları resmen panikletecek şok eden tarif için çağrı yapıyoruz... kilit rol oynuyor.
Göbek eriten tarçın çayı nasıl hazırlanır?
Malzemeler
1 adet çubuk tarçın veya bir buçuk tatlı kaşığı toz tarçın
Bir bardak sıcak su
1 adet poşet çay
Bir çay kaşığı bal
Hazırlanışı
Kaynayan suya tarçın ve çay atıp 5 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Süzerek ün içerisinde İstediğiniz bir zaman diliminde tüketin. Afiyet olsun.
Diğer bir yöntem ise kilolara soğuk darbe! Kas yapın: 1 kilo kas 1 kilo yağdan çok daha fazla kalori harcamamızı sağlar.
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