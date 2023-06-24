Tarçın çayı ile sıfır göbek: kilo üretti diyenler! Şok detay: Kiloları panikletecek, yok eden darbe

Göbek eriten tarçın çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler

1 adet çubuk tarçın veya bir buçuk tatlı kaşığı toz tarçın

Bir bardak sıcak su

1 adet poşet çay

Bir çay kaşığı bal

Hazırlanışı

Kaynayan suya tarçın ve çay atıp 5 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Süzerek ün içerisinde İstediğiniz bir zaman diliminde tüketin. Afiyet olsun.

Diğer bir yöntem ise kilolara soğuk darbe! Kas yapın: 1 kilo kas 1 kilo yağdan çok daha fazla kalori harcamamızı sağlar.

İlginizi çekebilir→ Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren bomba sırrı açıkladı: Günde sabah akşam içmeniz yeterli → TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Çoban üzümünün faydaları nelerdir? Bu besin tam destek sağlıyor, etkisi ortaya çıktı! İşte besin lideri → TIKLAYINIZ