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Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren bomba sırrı açıkladı: Günde sabah akşam içmeniz yeterli

2023-06-24 00:01:13
Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren bomba sırrı açıkladı: Günde sabah akşam içmeniz yeterli

Prof. Dr. Canan Karatay, geliştirdiği "Karatay Diyeti" ve yazdığı kitaplarla tanınan bir iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanıdır. Canan Karatay yaz aylarının gelmesi ile çok sık tükettiğimiz besinler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vücuda enerji depolamaya yardımcı olan formülü Canan Karatay açıkladı. Bu gıdayı tüketenler hayatta çok daha enerjik olabilecek. İşte vücuda enerji depolamanıza katkı sağlayacak o formül... Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren sırrı açıkladı.

#1
Foto - Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren bomba sırrı açıkladı: Günde sabah akşam içmeniz yeterli

Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay yine oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu. Günlük olarak enerjinin iki katına çıkmasına yardımcı olacak formülü açıkladı. Vücutta doping etkisi veren gıdayı açıklayan Canan Karatay, bu formüle uyanların hayatta çok daha enerji sahibi olabileceğini açıkladı. Bilhassa gün içerisinde çok daha enerjisiz hissedenler için son derece pratik bir yöntem bulundu. İşte Canan Karatay'ın enerji depolamanıza katkı sağlayacak o mucizevi yöntemi..

#2
Foto - Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren bomba sırrı açıkladı: Günde sabah akşam içmeniz yeterli

Canan Karatay'ın yorgunluğun yok olması ve kişinin gün içerisinde kendini çok daha iyi hissedebilmesi için gerekli gördüğü gıdaların başında şüphesiz tereyağı gelmektedir. Yorgunluğun yok olmasını sağlayan ve kişinin daha aktif bir yaşam sürmesini sağlayan tereyağının gün içerisinde tüketilmesi gerektiğini dile getiren Karatay, şu sözleri söyledi:

#3
Foto - Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren bomba sırrı açıkladı: Günde sabah akşam içmeniz yeterli

Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

#4
Foto - Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren bomba sırrı açıkladı: Günde sabah akşam içmeniz yeterli

'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı." Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur.

#5
Foto - Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren bomba sırrı açıkladı: Günde sabah akşam içmeniz yeterli

Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum.

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