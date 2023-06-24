2023-06-24 00:01:13 Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren bomba sırrı açıkladı: Günde sabah akşam içmeniz yeterli
Prof. Dr. Canan Karatay, geliştirdiği "Karatay Diyeti" ve yazdığı kitaplarla tanınan bir iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanıdır. Canan Karatay yaz aylarının gelmesi ile çok sık tükettiğimiz besinler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vücuda enerji depolamaya yardımcı olan formülü Canan Karatay açıkladı. Bu gıdayı tüketenler hayatta çok daha enerjik olabilecek. İşte vücuda enerji depolamanıza katkı sağlayacak o formül... Canan Karatay yorgunluğu alıp götüren sırrı açıkladı.