Taptazecik vişnelerle doğal vişne suyu: Sulara ekleyin! Dondurucuda vişne suyunu saklayabilirsiniz!

Taptazecik Vişnelerle Doğal Vişne Suyu Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo saplarından ayrılmış vişne

1.5 su bardağı şeker

2 litre su

Taptazecik Vişnelerle Doğal Vişne Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Taptazecik koparılmış vişnelerle buzzz gibi vişnesuyu yapalım. Ölçüler tamdır, şeker miktarını siz ayarlayabilirsiniz, daha çok şekerli seven yada daha az şekerli seven olabilir.

Öncelikle vişneleri saplarından ayıralım ve bol suyla 2-3 defa yıkayalım.

Tenceremize alalım, üzerine 2 litre soğuk suyu boşaltalım ve ocağa koyalım.

Kaynamaya başladığında 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edelim.

Vişneler çatlayana kadar pişirelim. Yaklaşık 2o dakika kaynatalım.

Köpürdükçe köpüklerini alıp atalım.

Tencerenin kapağını kapatıp soğumaya bırakalım.

Soğuduktan sonra tel süzgeçten geçirerek şişelere doldurabiliriz.

İyice soğutup servis edelim.

Eğer nektarlı seviyorsanız süzgeçten geçirirken vişneleri ezerek geçirin. Bu şekilde pürüzsüz cam gibi bir vişne suyu elde etmiş olursunuz .

Dondurucudan Vişne Suyu Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo dondurulmuş vişne

2 su bardağı toz şeker

Yaklaşık 5 litre kadar su

Limon tuzu

Dondurucudan Vişne Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak donmuş vişnelerimizi derin bir tencere koyup, şekeri ve suyu üzerine ekleyelim. 15 dakika kısık ateşte kaynatalım.

Daha sonra limon tuzunu da ekleyip, 10 dakika daha kaynatalım ve ocaktan alıp, soğumaya bırakalım. İstenirse, bu şekilde de içilebilir daha şeffaf bir rengi olacaktır fakat ben vişnenin tadını daha iyi alabilmek için ezerek süzgeçten geçiriyorum. Böylelikle aroması daha yoğun oluyor.

Daha sonra şişelere aktarırken, huni ve daha ince bir süzgeçten geçiriyoruz. Tanecik gelmiyor ağıza böylelikle.

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Dondurulmuş vişne tercih etmemin sebebi, rengini daha iyi alabilmek. Taze vişneden yapıldığında, daha açık bir renk elde ediyoruz..

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