Tanzanya’da sağlık kampı hazırlıkları tamamlandı!

Çare Derneği yıllardır süre gelen ve dünyanın dört bir yanına ulaşan insani yardım faaliyetlerinin -şimdilik- son halkasını bugün (29 Ekim 2021) başlayacak ve bir hafta sürecek olan Tanzanya Büyük Sağlık Kampı ile tamamlıyor.

Tanzanya’nın Tanga Bölgesindeki Çare Derneği ekipleri yaklaşık 10 gündür bölgedeki ihtiyaç sahibi ve sağlık merkezlerine ulaşım imkânı olmayan yerel halkın sağlık taramaları yapıldı. Yüzlerce katarakt hastası ve cerrahi ameliyat için bekleyen hastaların telefon-adres gibi iletişim bilgileri alındı ve kamp öncesi randevuları ayarlandı.

Afrika’da, bilhassa derneğin kamp düzenlediği Tanzanya’da sağlık ve hijyen malzemelerine ulaşamayan, hastalıklar sebebiyle çaresiz kalmış insanların dertlerine derman, gözlerine umut ve yaralarına şifa olmaya çalışan dernek 6 Kasım’a kadar Tanzanya Sağlık Kampı çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.