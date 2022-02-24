Tansiyonu düşürecek tek lider Cumhurbaşkanı Erdoğan

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Gelişmeleri Akit’e değerlendiren eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, şunları dile getirdi:

Büyük gerilim var

“Rusya, Ukrayna’yı kuzey, doğu ve güneyden kuşatmış durumda, Putin’in gir emrini ver dediği yer milislerin bulunduğu Donetsk ve Luhansk bölgeleri. Ama girmekle durmayacaklar, buraların idari sınırlarına kadar genişletecekler. Buraların sadece üçte birini milisler kontrol ediyor geri kalan üçte ikisini Ukrayna askerleri kontrol ediyor. Şu ana kadar çıkan çatışmalar savaş çatışması değil. Ben kapsamlı bir çatışma beklemiyorum. Aralarında büyük bir güç farkı var. Ukrayna savaşmak istemiyor. Bu güç farkı Ukrayna’ya geri adım attırıyor. Ukrayna savaştığı zaman birçok yer tahrip olacak, çok zayiat verecek. Bu nedenle Zelenskiy düzgün hareket ediyor. Rusya Ukrayna’nın tamamını işgal edemez, dünya kamuoyundan çok tepki görür. Bunu yapabilmesi için kadın, çocuk demeden büyük bir katliam yapması gerekiyor. Şu anda sadece Ukrayna’yı rehin almış vaziyette.”

Liderlerle arası iyi

Pekin, şöyle devam etti: “Toprak bütünlüğü mesajlarıyla iyi yolda devam ediyoruz. İki tarafa karşı da şeffaf olursak bizim açımızdan sorun olmayacağını düşünüyorum. Ekonomik ilişkilerimiz var bu devam ettirilmeli. ABD’nin Montrö konusunda bir baskısı varsa, Türkiye neler yapılması gerekiyorsa onu yapmalı. Bu konuda Türkiye’nin eli güçlü. Rusya ile ABD arasında arabuluculuk yapmak çok tehlikeli. Sayın Erdoğan’ın Putin ve Zelenskiy’le arası çok iyi. Görüşerek tansiyonu düşürebilir. NATO’da etkisi çok önemli, ABD’nin istediği her şeyi yapmak durumunda değiliz. Bizim Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Karadeniz’in güvenliği bizim için çok önemli. Enerji güvenliği çok önemli.

Fırsata çevirebiliriz

Türkiye için Rusya Ukrayna krizi çok önemli bir fırsat aslında. Doğal gaz boru hatları projesi var, Türkiye eğer bu rolü iyi oynarsa iki ülke arasındaki krizden güçlenerek çıkacak. İlham Aliyev’in Rusya ziyareti bu aşamada önemli. Rusya doğal gazının Azerbaycan üzerinden satışı gündeme gelebilir. Rusya ile Azerbaycan arasında müttefiklik anlaşması var. Bu tabii Kafkaslarda ve Ukrayna karşısında elini güçlendirmek için önemli. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkeler yarın belki Rusya gibi bağımsızlıklarını tanıyacaklar.”