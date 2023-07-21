Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor: Acı bal talepte tavan yaptı! Sizde yararına mutlaka tanıklık edin

Bal çeşitleri arasında en pahalısı olan acı bal faydalarıyla şaşırtıyor. Yüksek tansiyondan birçok hastalığa kadar şifa dağıtan bu bal çeşidi ülkemizde yetişiyor. Her derde deva olan acı balın faydaları nelerdir? Acı bal vücudumuza ne gibi yararlar sağlar? İşte acı balın faydaları…

YÜKSEK TANSİYONU 20 GÜN İÇİNDE ORTADAN KALDIRIYOR

Acı bal, yüksek tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor. Acı balın birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Çok az yetişen ve kilosu bin liradan satılan acı balı aktarlar bir yıl önceden siparişini aldıkları müşterilerine ulaştırıyor.

ÇOK AZ ÜRETİLEN BİR BAL ÇEŞİDİ

Bu kadar şifalı balın literatürde isminin olmamasının çok ilginç olduğunu belirten Halil Aksu, “Bu bal Karadeniz bölgesinin bin 200 rakımlı nadir yerlerinde arıların orman güllerinden elde ettiği bir bal çeşidi. Balın hasadı mayıs sonlarında başlıyor. Haziran ayının ortalarında son buluyor. Çok az üretilen bir bal çeşidi. Bu bal yendiği zaman vücuttaki iltihabı yok ediyor. Çok önemli bir özelliği daha var; tansiyonu düşürüyor.

15 GÜN BİR ÇAY KAŞIĞI TÜKETİLMESİ LAZIM

Astım ve bronşitte mükemmel bir sonuç veriyor. Bu hastalıkları olanlar 20 günde şifa buluyor. Mide, bağırsak ve basur hastalığı olanlara çok faydalı. Bu balın yılda 15 gün bir çay kaşığı tüketilmesi lazım. Fazlası tansiyonu düşürüyor. Bu kadar faydalı bu ürünün tebliğde ismi yok.

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BALIN KİLOSU

Birçok balın ismi var, acı balın ismi yok. Bu tebliği Türk Standartları Enstitüsü hazırlıyor. Bu baldan almak için müşteriler bir yıl önceden ismini yazdırıp sıraya giriyor. Bu şifa kaynağı balın kilosu binlerce liradan satılıyor dedi.

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