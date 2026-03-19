‘Tank Hasan’ı dualarla anıyoruz

Siyasi hayatı boyunca özellikle demokrasi ve milli irade vurgusuyla öne çıkan Güzel, 28 Şubat sürecine karşı sergilediği kararlı duruşla Türk siyasi tarihine damga vuran isimler arasında yer aldı. 1945 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Güzel, genç yaşlardan itibaren devlet yönetiminde aktif roller üstlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlerini de üstlenerek Türkiye’nin eğitim ve gençlik politikalarına yön veren isimlerden biri oldu. 19 Mart 2018 tarihinde, 73 yaşında hayatını kaybeden Hasan Celal Güzel, ardında güçlü bir siyasi miras bıraktı. Güzel’in cenazesi Ankara’daki Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.