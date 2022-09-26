Tanju Özcan cezası belli oldu mu? Tanju Özcan kimdir?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.

Tanju Özcan kimdir?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973 tarihinde Bolu'da dünyaya geldi. Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Özcan, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili olarak meclise girmeden evvel Belediye Meclis Üyeliği yapan Özcan, aynı zamanda Boluspor'da yönetici olarak görev aldı.

İlk defa 2011 senesinde CHP'den Bolu Milletvekili olarak meclise girdi. İlk kez 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu belediye başkan adayı olmuş fakat seçilememiştir. 10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den tekrar Bolu belediye başkanlığına aday gösterildi. Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde belediye başkanlığı görevini devraldı.