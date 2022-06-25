  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Tanguy Ndombele kimdir, nereli kaç yaşında? Tanguy Ndombele hangi mevkide?
Biyografi

Tanguy Ndombele kimdir, nereli kaç yaşında? Tanguy Ndombele hangi mevkide?

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray Tanguy Ndombele’in peşine düştü. Peki Tanguy Ndombele kimdir, nereli kaç yaşında? Tanguy Ndombele hangi mevkide? Tanguy Ndombele hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-06-25 10:55:00 - 2022-06-25 10:56:41
Tanguy Ndombele kimdir, nereli kaç yaşında? Tanguy Ndombele hangi mevkide?

Tanguy Ndombele Alvaro, 28 Aralık 1996 tarihinde Longjumeau, Fransa'da doğdu. Premier League kulübü Tottenham Hotspur ve Fransa millî takımında orta saha pozisyonunda oynayan Fransız futbolcudur. Fransa'da Ndombele, Kongo DC'li anne ve babadan dünyaya geldi.

 

Tanguy Ndombele kariyeri

Çocukluğunda, Essone'de Paris'in yaklaşık 20 kilometre güneydoğusunda bulunan Épinay-sous-Sénart merkezli bir kulüp olan FC Épinay Athletico'da oynadı. 

Auxerre, Caen ve Angers kulüplerinde denendikten sonra, Haziran 2014'te henüz küme düşen Ligue 2 ekiplerinden SC Amiens ile sözleşme imzaladı. 31 Ağustos 2017 tarihinde Ndombele, bir yıllığına Lyon'a kiralandı. 2 Temmuz 2019 tarihinde Ndombele, 62 milyon € (55,45 milyon £) ve buna ek olarak 10 milyon € (8,97 milyon £) değerinde bir bonservis bedeli karşılığında Tottenham Hotspur ile sözleşme imzaladı. 11 Ekim 2018 tarihinde Ndombele, Guingamp'taki Stade du Roudourou'da İzlanda'ya karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk kez Fransa forması giyerken. 2-2 berabere biten maçın 67. dakikasında Paul Pogba'nın yerine oyuna girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23