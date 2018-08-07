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Tamer Tuna'dan yeni sezon öncesi açıklama

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Tamer Tuna, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Tuna, "Ligde iz bırakmak istiyoruz" dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 22:11
Tamer Tuna'dan yeni sezon öncesi açıklama

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna, "Umarız çok zevkli iyi bir sezon olur. Tabii ki bizim için de iyi olması çok önemli. Ligde iyi bir iz bırakmak istiyoruz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Geniş alanda pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sona erdi. Antrenmana tüm futbolcular katılırkenMuhammet Demir takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmana taraflarlar yoğun ilgi gösterdi. 

"LİGDE İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, bu hafta başlayacak olan ligin hayırlı olmasını diledi.

Sezonun zevkli geçmesini de dileyen Tuna "Tabii ki bizim için de iyi olması çok önemli. Ligde iyi bir iz bırakmak istiyoruz tekrar. Geçen seneyi 7'nci sırada bitirdikten sonra bu sene daha üst sıralara hedef olarak koyduğumuz bir sonuç oldu ama tabii ki ligin kalitesini, değerini, ligdeki takımların gücünü, her şeyi biliyoruz. Bizim için iyi bir sezon olmasını diliyoruz. Bu sezon iskelet kadromuzu koruduk. Hakemlerin ya da rakiplerin olumsuz konuşulmadığı, takımların ve hocaların kendilerini konuşturduğu bir sezon olmasını diliyorum. Umarım bir sakatlık yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ"

Güçlü bir takım olduklarını belirten Tuna, "Bu yıl üzerine neler koyabiliriz, bunlara çok çalıştık. Alanyaspor'un artılarını biliyoruz. Bizim neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Sivasspor ve kendi adıma şunu söylemek isterim: Sivasspor'un daha önceki yarışlarda şampiyonluk hedefine yaklaşması ve kaçırmış olması; bu yılın yapılanması ile gelecek yıla taşınacak olan daha iyi bir seviyeyle buna yaklaşacak bir yapının bünyesinde barındırdığını ekonomik olarak da biliyorum, güç olarak da biliyorum. Bizim ortaya koyacaklarımızın da her şeyden daha önemli olduğunu biliyorum. Sivasspor'un şimdiden de o planlamaya girdiğini, ileriki yıllarda daha büyük iyi işler ortaya çıkaracağını biliyorum. Umarım bunları gerçekleştiririz. Kombine satışında bir artış oldu. Umarım bu sayı daha da artarak devam eder. Birkaç gündür satışlar oldukça iyi. Maça yoğun ilgi olduğunu biliyorum. Sivaslılar zevkli, iyi bir takım izleyecekler. Biz de bu iyi takımın zevkle hem kenardan izleyen hem de yöneten olarak umarım başarılı olacağız ve de bunu gerçekleştireceğiz" dedi. 

Geçtiğimiz hafta 58 kombine almasının hatırlatılması üzerine Tuna, "Açıkçası bu bir renkti. Ben de böyle bir katkıda bulunmak istedim. Bunun dağıtımını da yapıyorlar. Gönülden takımımıza destek vermek istedim teknik direktör olarak. Sivas'ta böyle bir farklılık yaratmak istedik. Umarım katkımız olmuştur" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 22:11
  1. Süper Lig
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Tamer Tuna
  4. Muhammet Demir

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