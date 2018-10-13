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Tamer Tuna canlı yayında Fenerbahçeli yıldızı istediğini resmen açıkladı! 'Devre arasında...'

Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe'yu takımında görmek istediğini dile getirdi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 02:47
Tamer Tuna canlı yayında Fenerbahçeli yıldızı istediğini resmen açıkladı! 'Devre arasında...'

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Aatif Chahechouhe ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.

TRT Spor'da canlı yayınlanan Ajans Saati programında Tuna; "Aatif'ı devre arası gelmek isterse transferini tabiki de isterim" ifadelerini kullandı.

"VAR'ın doğruluk ve karar verme oranı daha fazla"

"VAR'ın varlığını hissediyoruz. Ama bazen acımasız eleştiriliyor. Doğruluk ve karar verme oranı daha fazla. Bence çözülecektir. İlerledikçe daha da faydalı olacağına inanıyorum"

"Robinho damga vuracak"

"Robinho bu sezona damga vuracak çünkü çok istiyor. Bizim oyun anlayışımız ligi alıp götürebilecek seviyede. İnşallah bunu yapacağız."

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 02:47
  1. Sivasspor
  2. Tamer Tuna
  3. Fenerbahçe
  4. Aatif Chahechouhe

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