Tam bir şifa deposu: Altın gibi besinleri herkes aramaya başladı! Birçok kişi bilmiyor
Çağın hastalıklarından şeker, dengeli beslenme ile sorun olmaktan çıkıyor. Türkiye çılgınlar gibi bu şifa deposu besinleri marketlerden toplamaya başladı! Uzmanlar tarafından tavsiye edildi, dikkate alındı. Altın değerinde besinler Asya ve Avrupa ülkesinden tonlarca talep ediliyor. Faydasına bakan almak için tercihini bunlardan yana kullandı.
Şekerde karbonhidrat- proteinyağ dengesinin önemli olduğunu belirten uzmanlar, 2-3 ay uygulandığı takdirde olumlu sonuç veren bitkisel tedavi yöntemleri veriyor:
YULAF: Yemeklerden önce veya yemek arası, günde 3-4 bardak salep şeklinde, 1 bardak suya 1 kaşık yulaf unu katarak, pişirip içilmeli.
MERSİN YAPRAĞI: 1 litre kaynar suya, 1 yemek kaşığı yaprak konur.
15 dakika demlenip süzülür ve her yemekten önce 1 çay bardağı içilir.
OKALİPTUS: 1 litre kaynar suya, 1 yemek kaşığı yaprak konur.
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15 dakika demleyip süzülür ve her yemekten önce 1 çay bardağı içilir.
CEVİZ YAPRAĞI: 1 litre kaynar suya, 1 yemek kaşığı yaprak konur.
15 dakika demleyip süzülür ve her yemekten önce 1 çay bardağı içilir.
ZEYTİN YAPRAĞI: 30 gram yaprak ince kıyılıp, 1 litre suya atılır, 2 dakika kaynatılıp, 15 dakika demlenir ve süzülür. Yemeklerden önce 1 çay bardağı içilir...
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