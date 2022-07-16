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Ekonomi Tam 370 milyar dolar değerinde maden rezervi keşfettiler
Ekonomi

Tam 370 milyar dolar değerinde maden rezervi keşfettiler

Uganda'nın Busoga bölgesinde tahmini değeri 370 milyar dolar olduğu açıklanan nadir toprak elementleri keşfedildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 22:23:00 -
Tam 370 milyar dolar değerinde maden rezervi keşfettiler

Başkent Kampala'da düzenlenen maden konferansında, ülkede itriyum, galyum ve skandiyum gibi nadir toprak elementlerinin keşfedildiği duyuruldu.

Çeşitli ülkelerden madencilik ve yardımcı endüstrilerdeki potansiyel yatırımcıları bir araya getiren maden konferansında kamuoyuna duyurulan rezervin büyüklüğünün 300 milyon ton olduğu kaydedildi.

Enerji ve Maden Geliştirme Bakanı Ruth Nankabirwa, yaptığı açıklamada, nadir toprak elementlerinin üretiminde Çin'in dünya piyasasına hakim olduğunu belirterek, "Bu keşif, Uganda'nın sanayileşmesini sağlayacak ve bizi uluslararası arenada kilit bir konuma taşıyacak." dedi.

Uganda madenlerinin sürdürülebilir bir şekilde araştırılmasını ve işletilmesini sağlayacaklarını aktaran Nankabirwa, 2024'e kadar çalışmaları tamamlayarak madenleri çıkartmaya başlayacaklarını ifade etti.

Ugandalı madencilik şirketi yetkilisi David Kyagulanyi, yerel basına yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar yürütülen fizibilite çalışmaları maden için daha fazla yatak olasılığının olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Nadir toprak elementleri, otomobil ve uçak parçalarının yapım ve imalatının yanı sıra elektronik devrelerin üretiminde kullanılıyor.

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