Talisca dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ta iki sezon boyunca kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, ülkesinde yayın yapan bir gazeteye verdiği röportajda "Hiç bilmediğim bir lige geldiğim için başta biraz korktum. Ancak hiçbir şeyden pişman değilim. Buraya para için gelmedim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan, Çin Ligine transfer olan yıldız futbolcu, verdiği röportajda Çin'e transferinin perde arkasını anlattı.

Fanatik'in haberine göre; Anderson Talisca, şunları söyledi:

"İNSANLAR ÇİN'E GİTMEMİ PARAYA BAĞLIYORLAR"

"İnsanlar Çin'e gitmemi yalnızca paraya bağlıyor ama bu doğru değil. Burada harika bir hayat var. İyi besleniyor ve iyi yaşıyoruz. Güvenlik de tıpkı Avrupa'daki gibi sıkı ve Avrupa'da olan her şeye Çin'de de sahipsiniz. Hatta buradaki bazı kulüplerin imkanları, Avrupa'daki bazı kulüplerden de geniş...

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"2022 DÜNYA KUPASI BENİM İÇİN BİR DİLEK DEĞİL, RÜYA"

Burada iyi oynuyorum ve kontratım bildiğiniz gibi aralık ayının sonunda bitecek. Dolayısıyla şu anda bundan sonrası için konuşamam. 2022 Dünya Kupası benim için bir dilek değil, bir rüya. Ancak bu rüyanın gerçekleşebilmesi Tite ve ekibinin vereceği karara bağlı. Kendime güveniyorum ve belli bir kalitem olduğu için milli takımda da iyi işler yapabileceğimi biliyorum.

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"BURADA MUTLUYUM"

Geçen hafta çok önemli bir maç oynadık ve deplasmanda 4-2 kazandık. Zor bir maçtı. Guangzhou'nun ligdeki en iyi Çinli oyunculara sahip olduğunu daha önce de duymuştum ve ben de bunu fark etmiş durumdayım. Burada harika oyuncular var. Üstelik dışarıdan gelen oyuncuları da çok iyi karşılıyorlar. Burada gerçekten çok mutluyum.

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"ÇİNCE BİLMEDİĞİM İÇİN ZORLANIYORUM"

Takımda İngilizce konuşan oyuncular da var. Ben İngilizceyi çok iyi konuşamıyorum. Bazı kelimeleri anlayabiliyorum ama konuşamıyorum. Ancak futbolda bunları rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Sahadayken aynı jestler, aynı işaretlerle anlaşıyorsunuz. Bunları da zaten unutmanız mümkün değil.

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