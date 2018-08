Talep patladı! Tarife fren tutmadı

NEVZAT ORBAY / İSTANBUL

Kurban Bayramı ile tatilin birleşmesi, otomobil kiralama şirketlerinin yüzünü güldürdü. Sektör, yaşanan yoğun ilgi karşısında talebi karşılayamaz oldu. Ocak ayında 60-80 TL olan günlük araç kiralama ücreti Ağustos ayında 220-250 liraya çıktı.

Araç kiralama sektöründe en yoğun dönemin yaşandığını belirten sektör temsilcileri, sezondaki yoğunluk ve talebin artmasına bağlı olarak fiyatlarda da artış gözlendiğini ifade ediyor. “Günlük araç kiralamaya korkunç bir talep var. Geçen ve önceki yılın çok çok üzerinde bir talep var. Birçok araç kiralama şirketinde neredeyse 20 gündür araç yok. Sektör şu an yok satıyor” diyen yetkililer, bayram döneminde şirketlerin blok kiralama yaptığına dikkat çekerek, “Hatta birçok araç kiralama şirketi bir günlük iki günlük araç vermiyor. Minimum bir hafta, 10 günlük kiralama yapıyor. En çok kiralanan araçlar ise yerli ürünler” açıklamasında bulundu.

KUR FIRLADI, SİPARİŞ VERENLER VAZGEÇTİ

Öte yandan; dövizdeki yükseliş, uzun dönemli araç kiralama sektörünü de etkileyecek. Uzun dönemli kiralamada tasarruf dönemi başlayacak.

Daha önce yönetici konumundaki çalışanları için D segmenti ithal otomobilleri kiralayan şirketlerin, yeni dönemde fiyatı daha uygun C segmenti araçlara yönelmesi bekleniyor. Bu durum, Türkiye’de üretilen C segmenti sedan otomobillere yarayacak. Sektör yetkilileri, uzun süreli kiralamalarla ilgili şu görüşleri paylaştı: “Uzun vadeli kiralamalarda şu an şirketlerin talepleri dolar ve euro’yu sabitleme yönünde. Sürecin nasıl şekilleneceği henüz belli değil. Biraz zamana ihtiyaç var. Şu an şirketler de yeni araç satın almıyor. Yeni araçlar eylül-ekim gibi sipariş verilir, ocak, şubat ve martta da teslimat yapılır. Eylül, ekim aylarında ne kadar sipariş verileceği belli değil, ‘dur-bekle’ dönemindeyiz.”