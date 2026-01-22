Zehir gibi hafıza için: Kullananlar gaz, ishale dikkat etsin! Duyan şaştı kaldı! Öneri geldi

HANGİ BESİNLER BEYNE FAYDALI? Omega 3 zengini balıkları ve Omega 3 zengini diğer deniz ürünlerini, Omega 3 zengini yumurtaları ve diğer hayvansal ürünleri daha fazla kazanmanın yine Omega 3 zengini başta ceviz, keten tohumu, semizotu olmak üzere chia olmak üzere bitkisel gıdaları daha çok kazanmanın bir yolunu bulmamız lazım. Diğer bir önemli bir bellek desteğinin de aklın sütü, tekrarlıyorum aklın sütü olarak tanımladığımız B12 vitamini olduğunu lütfen hatırlayın. B12 vitamininin de sadece hayvansal ürünlerde olduğunu unutmayın. Bitkisel ürünlerin hemen hemen hiçbirinde zerre kadar B12 vitamini yok.