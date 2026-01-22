Zehir gibi hafıza için: Kullananlar gaz, ishale dikkat etsin! Duyan şaştı kaldı! Öneri geldi
Zehir gibi hafıza için fazla gaz, ishale iyi gelen keten tohumu ve o iki besini listenize dahil edin ama... Osman Müftüoğlu'ndan öneri geldi.
Zehir gibi hafıza için Prof. Dr. Osman Müftüoğlu önerdi. Osman Müftüoğlu, çoğu kişinin yakındığı hafızayla ilgili önemli öneri verdi. Akşam’ın haberine göre; bellek dostu olan besinleri sıralayan Osman Müftüoğlu B12 vitaminini "Aklın sütü" diye tanımlıyor.
GÜÇLÜ BİR HAFIZA İÇİN UZAK DURULMASI GEREKENLER Belleğin en önemli düşmanı kronik hastalıklar, kronik iltihaplar, şekerlemeler ve paslanmalar... Yani glikasyon, oksidasyon ve inflamasyon denilen üçlü çete belleğin de en önemli düşmanıdır.
HANGİ BESİNLER BEYNE FAYDALI? Omega 3 zengini balıkları ve Omega 3 zengini diğer deniz ürünlerini, Omega 3 zengini yumurtaları ve diğer hayvansal ürünleri daha fazla kazanmanın yine Omega 3 zengini başta ceviz, keten tohumu, semizotu olmak üzere chia olmak üzere bitkisel gıdaları daha çok kazanmanın bir yolunu bulmamız lazım. Diğer bir önemli bir bellek desteğinin de aklın sütü, tekrarlıyorum aklın sütü olarak tanımladığımız B12 vitamini olduğunu lütfen hatırlayın. B12 vitamininin de sadece hayvansal ürünlerde olduğunu unutmayın. Bitkisel ürünlerin hemen hemen hiçbirinde zerre kadar B12 vitamini yok.
Dikkat: Sindirim Sistemi Üzerindeki Etkileri Keten tohumu lif sayesinde sindirim sistemini harekete geçirir, ancak fazla alındığında: Gaz, ishal görülebilir ...
