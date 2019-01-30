Taksitte süre uzatılsın ekonomi canlansın

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, Ticaret Bakanlığı’nın cep telefonu taksit düzenlemesinin ekonomiyi canlandırdığını belirterek, “Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi taksit düzenlemesinin en azından yılsonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz” ifadesini kullandı.

Kritik değişiklik

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’ 2018 Kasım ayında değiştirilmişti. Yapılan değişikliğe göre Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/B maddesinde yer alan “Cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” ibaresi “Tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 TL’ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz” şeklinde yeniden düzenlenmişti.

Son tarih 31 Ocak

Bununla beraber, “12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı 3 bin 500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanır” geçici maddesi eklenerek tüm cep telefonları satışlarında 31 Ocak 2019 tarihine kadar 12 ay taksitli yapıya geçilmişti.