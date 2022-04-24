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Aktüel Taksim'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Aktüel

Taksim'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2022-04-24 16:01:50 -
Taksim'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

İSTANBUL (AA) - Taksim Meydanı'nda sahipsiz köpeği severken saldırısına uğrayan 3 yaşındaki kız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İran uyruklu 3 yaşındaki kız çocuğu, ailesiyle birlikte dolaştığı sırada Cumhuriyet Anıtı önünde gördüğü sahipsiz köpeği sevmeye başladı.

Bu sırada sahipsiz köpek küçük kıza saldırarak burnundan ısırdı. Bu sırada çocuğun ailesi kızlarını alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Kız çocuğu daha sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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