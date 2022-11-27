  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Taksim saldırısı sonrası kaçan ismin kardeşi yakalandı
Gündem

Taksim saldırısı sonrası kaçan ismin kardeşi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 23:20:00 - 2022-11-27 23:25:02
Taksim saldırısı sonrası kaçan ismin kardeşi yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'de katıldığı sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendi." dedi.

"YPG üniformalı foto"

Bakan Soylu, Beyoğlu'ndaki hain saldırının firarisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını söyledi. Soylu, "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilal Hassan, "Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi." dedi.

Bakan Soylu Taksim saldırısının kaynağını açıkladı
Bakan Soylu Taksim saldırısının kaynağını açıkladı

Gündem

Bakan Soylu Taksim saldırısının kaynağını açıkladı

Bombacı teröristin Taksim'e geliş görüntüleri ortaya çıktı
Bombacı teröristin Taksim'e geliş görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

Bombacı teröristin Taksim'e geliş görüntüleri ortaya çıktı

Taksim bombacısının yeni yazışmaları ortaya çıktı! Terör saldırısının planı son anda değişmiş!
Taksim bombacısının yeni yazışmaları ortaya çıktı! Terör saldırısının planı son anda değişmiş!

Gündem

Taksim bombacısının yeni yazışmaları ortaya çıktı! Terör saldırısının planı son anda değişmiş!

Taksim bombacısının İstiklal Caddesi'ndeki ilk keşif görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
Taksim bombacısının İstiklal Caddesi'ndeki ilk keşif görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Gündem

Taksim bombacısının İstiklal Caddesi'ndeki ilk keşif görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken detay

Taksim saldırısında 2 kişi daha yakalandı
Taksim saldırısında 2 kişi daha yakalandı

Gündem

Taksim saldırısında 2 kişi daha yakalandı

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular
Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Gündem

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Taksim saldırısında yeni gelişme! Bulgaristan'da 5 kişi yakalandı
Taksim saldırısında yeni gelişme! Bulgaristan'da 5 kişi yakalandı

Gündem

Taksim saldırısında yeni gelişme! Bulgaristan'da 5 kişi yakalandı

Taksim bombacısının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!
Taksim bombacısının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!

Gündem

Taksim bombacısının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!

Bu adam neyin kafasını yaşıyor!
Bu adam neyin kafasını yaşıyor! "Taksim saldırısı cihatçı örgütlerin eylemi"

Medya

Bu adam neyin kafasını yaşıyor! "Taksim saldırısı cihatçı örgütlerin eylemi"

Taksim bombacısı açıkladı! Ağabeyim o orduda üst düzey komutan
Taksim bombacısı açıkladı! Ağabeyim o orduda üst düzey komutan

Gündem

Taksim bombacısı açıkladı! Ağabeyim o orduda üst düzey komutan

Taksim saldırısında yeni gelişme
Taksim saldırısında yeni gelişme

Gündem

Taksim saldırısında yeni gelişme

Taksim'de hareketli dakikalar! Ekipler alarma geçirdi
Taksim'de hareketli dakikalar! Ekipler alarma geçirdi

Yaşam

Taksim'de hareketli dakikalar! Ekipler alarma geçirdi

Taksim'de şüpheli valiz! Fünyeyle patlatıldı
Taksim'de şüpheli valiz! Fünyeyle patlatıldı

Gündem

Taksim'de şüpheli valiz! Fünyeyle patlatıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23