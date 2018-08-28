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Taksiciler kontak kapattı! ABD'yi protesto ettiler

ABD'nin Türkiye'ye başlatmış olduğu spekülatif atak, Arnavutköy'deki taksiciler tarafından protesto edildi.

28 Ağustos 2018 Salı 21:20
Taksiciler kontak kapattı! ABD'yi protesto ettiler

Arnavutköy'de çalışan taksi şoförleri, ABD'nin Türkiye'ye yönelik "spekülatif atağı"nı protesto etti.

İlçe meydanında bir araya gelen Arnavutköy Taksiciler Şoför Esnafı Derneği üyesi bir grup, "Ülkemiz namusumuzdur. Bayrağımız kanımızdır. Paramız onurumuzdur. Dokundurtmayız." yazılı pankart açtı. Taksiciler, ABD aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Dernek başkanı Hamit Ülbeği, yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaşı kınadıklarını belirterek, "Türkiye ile ilgili kafanızda geçirmiş olduğunuz düşünce ve proje karşılık bulmayacaktır." dedi.

ABD'nin tutumuna esnaf olarak karşı olduklarını kaydeden Ülbeği, yaptırımların ABD'ye hiçbir yarar sağlamayacağını söyledi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 21:20
  1. ABD
  2. Arnavutköy
  3. taksiciler

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