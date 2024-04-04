Taksici, yayanın burnunu kırdı!
İstanbul'da az daha yayaya çarpacak olan taksici, çıkan tartışmada yaşlı adamın burnunu kırdı.
Olay İstanbul Güngören Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde meydana geldi. Bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurarak tepki gösterdi.
Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi. Taksici, yayaya yumruk atarak yere düşürdü ve kaçmaya çalıştı. Çevredekiler, saldırgan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.