  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Taksici, yayanın burnunu kırdı!
Gündem

Taksici, yayanın burnunu kırdı!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 13:21:00 - 2024-04-04 13:22:57
Taksici, yayanın burnunu kırdı!

İstanbul'da az daha yayaya çarpacak olan taksici, çıkan tartışmada yaşlı adamın burnunu kırdı.

Olay İstanbul Güngören Merter Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi'nde meydana geldi. Bir yaya, yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada kırmızı ışıkta bekleyen taksi şoförü, aracını hareket ettirince yaya eliyle taksiye vurarak tepki gösterdi.

Bir süre ilerleyen taksi şoförü otomobilini park edip yayanın yanına geldi. Taksici, yayaya yumruk atarak yere düşürdü ve kaçmaya çalıştı. Çevredekiler, saldırgan şoförü durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aldığı darbeyle burnu kırılan adama ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tartışma anları ve taksi şoförünün yayaya yumruk attığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksimetre açmayan sürücüye yola getirecek çok ağır ceza!
Taksimetre açmayan sürücüye yola getirecek çok ağır ceza!

Yerel

Taksimetre açmayan sürücüye yola getirecek çok ağır ceza!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taksiciler aynı anda greve gitti’ Kimse bunu beklemiyordu
Taksiciler aynı anda greve gitti’ Kimse bunu beklemiyordu

Gündem

Taksiciler aynı anda greve gitti’ Kimse bunu beklemiyordu

Alkolik kadın ortalığı birbirine kattı! Taksiciyi dövüp iki polisi yaraladı
Alkolik kadın ortalığı birbirine kattı! Taksiciyi dövüp iki polisi yaraladı

Yerel

Alkolik kadın ortalığı birbirine kattı! Taksiciyi dövüp iki polisi yaraladı

Meslektaşını öldüren taksicinin cezası belli oldu
Meslektaşını öldüren taksicinin cezası belli oldu

Siyaset

Meslektaşını öldüren taksicinin cezası belli oldu

Vicdanları rahatlatan ceza! Taksici cinayetinde karar açıklandı
Vicdanları rahatlatan ceza! Taksici cinayetinde karar açıklandı

Gündem

Vicdanları rahatlatan ceza! Taksici cinayetinde karar açıklandı

Kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı
Kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı

Yerel

Kontrolden çıkan taksi, otomobile arkadan çarptı

'Taksimetreyi kurun, geliyor Kurum' diyordu! Ekrem İmamoğlu ile beklenmedik adımı attı
'Taksimetreyi kurun, geliyor Kurum' diyordu! Ekrem İmamoğlu ile beklenmedik adımı attı

Gündem

'Taksimetreyi kurun, geliyor Kurum' diyordu! Ekrem İmamoğlu ile beklenmedik adımı attı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23