Taks kaks nedir hesaplama nasıl yapılır?

TAKS ve KAKS (emsal) tapu parsel sorgulama işlemleri sırasında kontrol etmeniz gereken önemli değerlerdir.

Taks nedir?

Taks, taban alanı kat sayısı teriminin kısaltmasıdır. Bir binanın taban alanının, bina arsası içinde en çok ne kadar yer kaplayabileceğini gösterir. Bir inşaatın maksimum taban alanı, imar planı üzerinde yazan taks değeri ile arsa metrekaresinin çarpımı ile bulunur. Örneğin bir imar planı üzerinde bir parsel için “taks = 0,2” ibaresini görülüyorsa, oraya yapılacak binanın tabanı arsa alanı x 0,2 değerini geçemez.

Taks hesaplama nasıl yapılır?

Taks değeri 0,2 olan 1500 metrekarelik bir arsa için taban alanı hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Taks 0,2

Arsa alanı1500 m2

Bina taban alanı300 m2

Kaks nedir, Kaks anlamı ne?

Kaks, bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanını belirler. İnşaatına başlanacak olan yapının tüm katlarındaki alanları toplamının parsel alanına oranı kaks sayısını ortaya çıkarır.

KAKS ( Kat Alan Kat Sayısı ) (Emsal)= 0.20 – 0.30 – 0.40 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.07 – 2.5 – 3.0 arasında değişen bir sayıdır. Binanın toplam kapalı alanını hesaplamak için arsa alanını bu katsayı ile çarpmanız gerekir.

Kaks hesabı nasıl yapılır?

Kaks (kat alanı kat sayısı), bir arsanın üzerine yapılacak toplam inşaat alanı anlamına geldiğine göre; 1.000 metrekare bir arsanın imar durum belgesinde kaks:1.25 gösteriliyorsa, 1000 m2 x 1.25 = 1250 m2 hesabından yola çıkarak; bu arsanın üzeninde inşa edilecek olan binanın toplam alanının 1.250 metrekare olacağını söyleyebiliriz.

Binanın ihtiyacı olan ortak bölümlerin bu hesabın dışında kaldığını unutmayın. Çatı katı, asma kat, bodrum kat, kapalı otopark, asansör ve yangın merdiveni gibi alanlar bu hesabın dışındadır.

Kaks artışı nasıl yapılır?

Kaks artışı, birleştirilen parseller ne kadar büyük olursa o kadar fazla oluyor. Eğer bu alanda yol genişletilme yapılıyorsa ya da park için ayrıca alan ayrılıyorsa ek inşaat hakkı da gelebiliyor. Kaks artışı sayesinde daha geniş ve ferah bir yapılaşma sağlanabiliyor.