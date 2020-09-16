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Ekonomi Taklit ve tağşişe geçit yok! 91 firmanın 113 parti ürünü ifşa edildi
Ekonomi

Taklit ve tağşişe geçit yok! 91 firmanın 113 parti ürünü ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taklit ile tağşiş yapan 91 fi rmaya ait 113 parti ürünü ifşa ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:04:00 -
Taklit ve tağşişe geçit yok! 91 firmanın 113 parti ürünü ifşa edildi

Gıda güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Pakdemirli, “Tüketicilerin menfaatlerini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla üretimden dağıtıma ve satışa kadar tüm aşamalarda denetim faaliyetlerini büyük bir titizlikle yürütüyoruz” dedi. Pakdemirli, uygunsuz ürünlerin belirlenmesinde tüketiciler tarafından yapılan ihbarların ve şikâyetlerin de büyük payı olduğuna dikkati çekti. Ayrıca “Vatandaşlarımızın bir usulsüzlük gördükleri anda Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığıyla bizlere şikâyetlerini iletmelerini rica ediyorum” diye konuştu.

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