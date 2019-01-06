Takla atan araç TIR'ın önüne savruldu! 2 ölü 1 yaralı
Burdur'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobil TIR'ın önüne savruldu. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.06 Ocak 2019 Pazar 15:40
Kaza, saat 13.30 sıralarında Tefenni- Burdur karayolunun Çallıca köyü kavşağında meydana geldi. Kadir Köse'nin (59) kullandığı 48 GR 398 plakalı otomobil, önündeki İbrahim Tahancı'nın kullandığı 48 PY 200 plakalı TIR'ı sollamak istedi.
Takla atarak TIR'ın önüne savruldu
Köse'nin bu sırada direksiyon kontrolünü yitirmesiyle araç, takla atarak, TIR'ın önüne savruldu.
Sürücü ve yanındaki kadın yaşamını yitirdi
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kadir Köse ile yanında bulunan Zeynep Bolel (20) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Yunus Köse ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kadir Köse ve Zeynep Bolel'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralının durumu iyi
Yaralı Yunus Köse'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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