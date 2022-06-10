Takke düştü, kel göründü! Davutoğlu'ndan büyük terbiyesizlik

Her fırsatta siyasi nezaket ve üsluptan dem vuran Ahmet Davutoğlu'nun samimiyetsizliği bir defa daha belgelendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için "Ekonomiyi yönetmek için beyin lazım o beyin de sende yok" ifadelerini kullanarak nasıl bir karaktere sahip olduğunu ortaya koydu.l

Davutoğlu, Malatya’da STK, basın mensupları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Davutoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada döviz kurundaki artış nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştirdi.

Davutoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan "Gözlerime bakın ne görüyorsunuz" sözlerine gönderme yaparak "Ekonomiyi yönetmek için senin gözüne ihtiyaç yok. İyi bir beyne ihtiyaç var. O beyin de sende yok!" ifadelerini kullanarak haddini fazlasıyla aştı.